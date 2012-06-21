Міністр юстиції України Денис Малюська представив у Верховній Раді поданий Президентом України проєкт Закону України № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов`язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Народні депутати підтримали представлений міністром законопроєкт.

Під час свого виступу Денис Малюська окреслив основні положення законопроєкту. Так, за словами міністра юстиції, законопроєкт визначає критерії, за якими особа вважається такою, що має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті, тобто є олігархом.

«Всього є чотири ознаки, за якими визначатиметься, чи є та чи інша особа олігархом. Для того, щоб особа була визнана олігархом, достатньо трьох з чотирьох підстав», - зазначив очільник Мін’юсту.

Також, відповідно до законопроєкту, пропонується створити Реєстр олігархів та визначити порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення. Рішення про включення до цього реєстру приймає Рада національної безпеки і оборони України. Міністр зауважив, що РНБО може прийняти таке рішення за поданням будь-якого члену РНБО, Кабінету Міністрів України, СБУ, Нацбанку або Антимонопольного комітету.

«Внаслідок прийняття рішення про включення особи до Реєстру олігархів встановлюються обмеження для таких осіб. Обмеження включають заборону фінансування політичних партій, пряму або опосередковану заборону участі у великій приватизації, подання декларацій, а також обов’язкове декларування топ-чиновниками контактів з олігархами або їх представниками», - заявив Денис Малюська.

Крім цього, запропонований законопроєкт визначає правові підстави для прийняття рішення про виключення осіб з Реєстру олігархів та встановлює, що у разі його прийняття, законопроект діятиме протягом 10 років з дня набрання ним чинності.

Міністр наголосив, що всі положення законопроєкту відповідають Конституції та законам України.

Прийняття та подальша імплементація проєкту Закону створить умови для:

♦ встановлення правових та організаційних засад функціонування системи запобігання надмірному впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів);

♦ визначення змісту та порядку застосування заходів впливу до цих осіб;

♦ подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу, а також уникнення випадків маніпулювання свідомістю громадян умисно спотвореною інформацією задля отримання доступу до ресурсів, належних на праві власності українському народові;

♦ забезпечення національної безпеки України у економічній, політичній та інформаційній сферах, захисту демократії, забезпечення державного суверенітету.