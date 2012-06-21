Верховна Рада призначила Олексія Любченка першим віцепрем'єр-міністром України - міністром економіки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 293 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль з парламентська трибуни вніс на розгляд парламенту подання на призначення Любченка і попросив депутатів про підтримку.

Кандидат на посаду першого віцепрем'єра-міністра економіки Олексій Любченко розповів депутатам про своє бачення роботи Мінекономіки.

Любченко вважає, що Мінекономіки має синхронізувати роботу державних органів. "Пошук стимулів для зростання - ось, що головне", - сказав кандидат у міністри.

За словами Любченка, міністерству важливо продовжувати співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Він упевнений, що "правоохоронна функція повинна піти з економіки".

Кандидат в міністри зізнався, що розуміє проблеми, "які не один рік накопичувалися" і закликав парламентаріїв допомогти в їх вирішенні Говорячи про розвиток бізнесу і створення нових робочих місце, Любченко запевнив, що "категорично підтримує" великий і малий бізнес.