29 червня народні депутати України конституційною більшістю у 330 голосів прийняли законопроєкт № 3944, який вносить низку змін до статті № 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу.

Основні нововведення:

1. Зайняття посад капітана та інших осіб командного складу тепер відбуватиметься відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (з поправками).

2. Повторне підтвердження диплому кожні 5 років тепер можливе без складання іспитів у державній кваліфікаційній комісії за умови дотримання таких вимог:

♦ особа придатна для роботи на суднах за станом здоров’я;



♦ наявні чинні свідоцтва про схвалену обов’язкову підготовку, необхідну для диплома;



♦ наявності підтвердженого Морською адміністрацією стажу роботи на суднах чи успішного закінчення схваленого курсу чи курсів підготовки, або завершення підтвердженого стажу роботи на судні з виконанням при цьому функцій, відповідних наявному диплому протягом не менше трьох місяців на понадштатній посаді чи на посаді командного складу, нижчій за ту, яка передбачена дійсним наявним дипломом, безпосередньо перед зайняттям посади, для якої цей диплом є дійсним.

3. Для роботи на танкерах також скасована обов’язкова атестація кожні 5 років, за умови:

♦ наявності стажу роботи на судні, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого диплома або підтвердження, протягом сумарно не менше трьох місяців з попередніх п’яти років, або успішного закінчення схваленого навчального курсу або курсів.

«Прийняття законопроєкту — черговий важливий крок у боротьбі з бюрократією та корупцією у сфері державних послуг для моряків.

Практика обов’язкової атестації кожні 5 років тепер відходить у минуле — визначальними будуть практичні навички, кваліфікація та стаж роботи. Завдання Мінекономіки – спільно з партнерами у Мінцифри, МОЗ та інших державних установах забезпечити автоматизацію та верифікацію даних, на основі яких моряк отримує переатестацію.

Дякую народним депутатам України за обраний курс змін — попереду ще багато роботи», — розповідає міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що цього місяця у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30» команда Міністерства інфраструктури України презентувала план першочергових заходів з вдосконалення державних сервісів для моряків та шляхів попередження корупційних ризиків у галузі. Зокрема, у фокусі: сертифікація та атестація моряків, біометричні паспорти, навчально-тренажерні заклади, верифікація та підтвердження документів.