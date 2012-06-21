Вчора народні депутати 264 голосами «за» підтримали у першому читанні законопроєкт № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».
Метою законопроєкту є створення правового підґрунтя для:
♦ протидії схемам з ухилення від оподаткування;
♦ формування прозорого конкурентного середовища;
♦ підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.
Досягнути зазначеної мети передбачається за рахунок:
♦приведення абсолютних значень розмірів ставок податків у відповідність до фактичного рівня макроекономічних показників;
♦ підвищення ефективності сплати рентних платежів з видобування корисних копалин та акцизного податку;
♦протидії «скруткам» та боротьби з необлікованим використанням землі та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції;
♦ унеможливлення зловживання бюджетним відшкодуванням ПДВ;
♦ підвищення повноти сплати податків та ефективності адміністрування податкового боргу.
З метою підтримки населення та бізнесу, що постраждав внаслідок «коронакризи», запроваджується звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб, єдиним податком і військовим збором громадян та підприємців, які користуються державними програмами «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека».
«Президент обіцяв прозорі та єдині правила оподаткування для всіх. Кожен, хто отримує надприбутки повинен чесно сплачувати податки. Для пересічних громадян, малого та середнього бізнесу, які працюють відкрито, законопроект є ресурсним, а от великим фінансово-промисловим групам доведеться переглянути свої правила гри і почати сплачувати справедливі податки», - заявив Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення законопроекту в Парламенті.
«Завдяки змінам до Податкового кодексу ми матимемо дієві механізми боротьби зі «скрутками» та тіньовим обігом сільськогосподарської продукції, а також зі зловживаннями бюджетним відшкодуванням ПДВ. Ті, хто раніше ухилявся від сплати податків, тепер платитимуть. А розмір ставки оподаткування за користування державними надрами буде залежати від ціни на ресурси на світових ринках і обчислюватись за формулою, що прив’язана саме до ринкової вартості, а не до собівартості видобутих копалин, як це є зараз.
Так, відносно залізної руди (62% Fe CFR), яка сьогодні вже коштує більше 200 дол. США за тонну, наразі держава отримує за «бідну руду» 19,20 грн/т, а за «багату руду» - 204 грн/т. Після ухвалених змін, цей показник складе 507,80 грн/т», - прокоментував положення законопроекту Сергій Марченко.