У Сумській обласній науковій бібліотеці відкрилася виставка весільних світлин п’яти майстрів-фотохудожників Сумщини, які представили 30 робіт. Кожна з них фіксує щасливу неповторну мить у житті молодят, коли вони ставали на весільний рушник. За словами авторів, такі роботи потребують не тільки майстерності, а й емоційного піднесення, співпереживання, тобто фотограф стає психологом і організатором зйомок.
Перші відвідувачі вернісажу високо оцінюють доробок майстрів фотооб’єктива, адже більшість шанувальників світлин неодмінно згадують і власний весільний день.
Такі вернісажі в Сумах стали традиційними — їх проводять із 2008 року. А в середині травня на зміну весільній прийде нова виставка — дитячої фотографії «Ми», автори якої віком 7—10 років тільки розпочинають свій шлях до фотомайстерності.