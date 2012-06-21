Харківський центр гендерної культури в березні проводить місяць жіночої історії. Жителі міста приєднаються до міжнародної ініціативи втретє. Місяць жіночої історії проводять у багатьох країнах, щоб підкреслити роль жінок в історії людства. Ініціатива приурочена до Міжнародного дня боротьби за права жінок. Мета акції — привернути увагу громадськості до історичного минулого, в якому жінки боролися за свої права.
Команда центру гендерної культури підготувала різні тематичні заходи, серед яких презентація проекту та воркшоп для вчительства «365 жіночих історій Харкова», арт-проект «Фотосалон Олімпії де Гуж», зустрічі у Клубі активних жінок GoWomen, тренінг для молоді «Жіноча історія: професії майбутнього», фотовиставка «Жінки свідчать», творча зустріч дитячого майданчика «Жіночі сторінки сімейного фотоальбому» та інші пізнавальні цікавинки.