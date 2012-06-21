Веслувальники збірної України завоювали 8 медалей (2 золоті, 2 срібні, 4 бронзові) на чемпіонаті Європи, який проходив в Познані з 3 по 6 червня.

Це найкращий результат в історії виступів українців на Євро. Наша збірна посіла 5-е місце в медальному заліку, повідомляє пресслужба Федерації каное України.

До цього найкращий результат за кількістю медалей був в 2015-му році в Рачіце, коли збірна України завоювала 6 нагород (1-2-3). Також в Познані українські веслувальники завоювали 3 медалі в олімпійських видах програми (1-1-1) – це повторення кращого результату, який також був показаний в Рачіце-2015 – 3 (1-1-1).

В заключний день, збірна України завоювала 5 медалей (0-2-3). Цікаво, що і першу, і останню медалі збірної завоювала каноїстка Людмила (першу – Лузан, останню – Бабак)

Почин у неділю зробила байдарка-двійка у складі Дмитра ДАНИЛЕНКА (Вінницька) і Олега КУХАРИКА (Полтавська). Хлопці були дуже розлючені своїм виступом в четвірці, де посіли вчора 9-е місце і тому були дуже мотивовані. План, як розповів в бліц-інтерв’ю Дмитро, був дуже простим: «Від старту до фінішу. Як говорять, на всі гроші». В вони зробили. Маленька смерть так можна описати стан спортсменів після фінішу. Але фізична біль з лихвою окупається медаллю.

Отже, срібна медаль на 500-метрівці, котра стане олімпійським видом в Парижі-2024. Українці випередили німецьку двійку на чолі зі знаменитим Максом Хоффом – 1.31,101 проти 1.31,215. Для Дмитра це перша нагорода чемпіонату Європи, для Олега – друга.

«В 2012-му році дивився на виступ Макса Хоффа на Олімпійських іграх, а тепер його перемагаю», – зазначив після фінішу Олег.

Якщо після завоювання цієї медалі на очах у Марії ПОВХ – байдарочниці, відомої cdj]v залізним характером, були сльози на очах, можете собі уявити, наскільки важлива ця нагорода для спортсменки. Можна сказати, що вона увірвалася в світовий топ, адже луцька байдарочниця здобула бронзу на дистанції 500 м в компанії таких зірок веслування як данка Емма Йоргенсен і угорка Данута Козак.

«Плану як такого не було», - розповіла щаслива спортсменка після фінішу. – «Я вчепилася за Еммою і трималася за нею що є сили. Фінішувала недалеко від неї, але якою – третьою, чи четвертою, не знала. Дуже рада, що є медаль».

Це перша для України медаль чемпіонату Європи на цій класичній дистанції за останні 10 років. Останнього разу це відбулося в 2011-му, коли Інна ОСИПЕНКО-РАДОМСЬКА стала срібною призеркою, поступившись тій же Дануті Козак.

Каноїстка Людмила ЛУЗАН ставши срібною призеркою в спринті, завоювавши свою 4 (!) медаль на нинішньому Євро, що не вдавалося нікому в історії українського веслування: 2 золоті, 1 срібна і 1 бронзова. Феєричний виступ!

«Виступ на трьох інших дистанціях позначився на фізичному стані. Втім, якщо друга, значить, є над чим працювати», - розповідала після фінішу Людмила і ніяк не могла повірити, що завоювала 4 медалі чемпіонату Європи. – «Раніше я могла тільки мріяти, але це реальність.

Останню, восьму, медаль на рекордному для збірної України чемпіонату Європи завоювала каноїстка із Енергодару Людмила БАБАК. Вона стала бронзовим призером на дистанції 5000 м, як і два роки назад.