У період паводка загальна площа зон затоплення в області може досягти 275 кв. км. У зонах можливого затоплення може опинитися 58 населених пунктів, 4,5 тисяч будівель, 32 тис. га сільськогосподарських угідь. Тож в облдержадміністрації розглянуто стан готовності до пропуску весняного льодоходу, повені та паводку у поточному році.
За словами начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимира Мирошниченка, для забезпечення готовності до оперативного реагування затверджено спеціальний план дій місцевих органів виконавчої влади та інших відповідальних структур. Організовано перевірки стану гідроспоруд, водосховищ та ставків. Вжито заходів щодо розчищення від захаращень зливових каналів. Створено запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення та знезараження питної води.
Найскладніша паводкова ситуація може виникнути на річках: Сіверський Донець, Айдар, Красна та Деркул.