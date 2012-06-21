Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Вибух технологічного обладнання в цеху виробництва кісного клею Лисичанського желатинового заводу з руйнуванням фасадної частини будівлі стався близько 4 ранку 13 квітня. За інформацією Головного управління ДСНС України у Луганській області, одразу після того, як до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, на місце трагедії було відправлено спеціальну техніку та рятувальників. Незабаром при розборі завалу знайдено тіло 56-річної працівниці заводу.
Наразі прокуратурою Луганської області контролюється хід розслідування кримінального провадження за фактом вибуху, що стався на ТДВ «Лисичанський желатиновий завод».
Як повідомляє прес-служба відомства, подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).
Зараз проводиться необхідні слідчі дії. Причини вибуху будуть встановлені після проведення судових експертиз.