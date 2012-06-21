Вчора, 22 червня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Співрозмовники наголосили на особливості сьогоднішньої дати – Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, відзначивши важливість історичної відповідальності за злочини нацизму на території нашої держави та збереження пам’яті про людські жертви.

«Наша розмова відбувається в особливу дату. Світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності нашої країни.

Зі свого боку Федеральний канцлер запросила Главу Української держави здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України та Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.