Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про нормалізацію відносин з Україною під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"23 квітня 2020 року я висловила жаль через проблеми в наших відносинах (Грузії та України - ред.). ...Коли ми (наступного року - ред.) відзначатимемо в Грузії День незалежності, я не хочу, щоб він завершився без висловлення підтримки Україні на знак солідарності", - заявила СаломеЗурабішвілі.

Вона зазначила, що "відносини України та Грузії повертаються до норми, яка ґрунтується на двох головних принципах, а саме віковій дружбі народів та підтримці суверенітету і територіальної цілісності між країнами".

За словами Зурабішвілі, президенти України та Грузії мають обережно ставитися до відносин між країнами.

Вона також додала, що в 2022 році обидві країни відзначать 30-річчя встановлення українсько-грузинських відносин.

Як повідомлялося, в травні 2020 року Грузія відкликала свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.

У Грузії назвали нове призначення Саакашвілі неприйнятним. Екс-президента на батьківщині заочно засуджено, він перебуває в розшуку.

22 квітня 2021 року посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе після тривалої перерви повернувся до Києва.

"Це стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року", - заявили із цього приводу в Міністерстві закордонних справ України.