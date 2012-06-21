В Україні 1 липня 2021 року відкривається ринок обігу землі cільськогосподарського призначення. Відсьогодні українські громадяни стають повноправними власниками свого майна, отримавши право вільно продавати та купувати земельні ділянки.

Президент Володимир Зеленський був ініціатором і рушієм земельної реформи в Україні, яку попередня влада не могла реалізувати понад 20 років.

«Прозорий ринок землі – це те, що ми обіцяли громадянам України, і те, що ми робимо. Ми це зробили саме для людей, врахувавши їхні застереження й побажання», – зауважив Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Земля» у травні.

Протягом дії заборони на продаж сільгоспземлі українські землевласники, володіючи гектарами плодючих угідь, роками бідували, не маючи змоги використовувати їх у повному обсязі. Але нарешті вони можуть розпоряджатися власним майном з вигодою для себе та своєї родини.

Водночас за роки мораторію було незаконно присвоєно близько 5 млн га державних земель, що за площею дорівнює майже двом півостровам Крим.

Відтепер купувати землю мають право всі громадяни України, територіальні громади та держава. Нотаріус перевірятиме покупця та правильність поданих документів. У разі невідповідності вимогам нотаріус зобов'язаний відмовити в державній реєстрації договору купівлі-продажу.

Проте до 1 січня 2024 року існує обмеження – один громадянин України може володіти сільгоспземлею загальною площею не більше 100 гектарів.

Щоб продати пай, землевласник має здійснити декілька простих кроків:

1) Перевірити кадастровий номер на Публічній кадастровій карті map.land.gov.ua.

2) Визначити, чи є особи з переважним правом купівлі. За законом – це орендар вашої земельної ділянки. Власник землі має насамперед запропонувати придбати ділянку саме орендарю або особі, якій орендар передав своє переважне право на викуп.

3) Зібрати необхідні документи.

4) Зрозуміти, як формується ціна. Експерти не радять поспішати з продажем паю одразу після відкриття ринку, адже з часом ринкові ціни зростуть, відповідно, зросте й середня орендна плата, тож здавати в оренду ділянки буде вигідніше.

Крім продажу, земельну ділянку можна здавати в оренду та отримувати постійний дохід; заснувати на цій землі фермерське господарство та розвивати власну справу; використати ділянку як заставу за кредитом та отримати кошти на розвиток свого господарства або на особисті цілі тощо.

Також землю можна подарувати або передати у спадок, і вже новий власник матиме на неї повні права господаря.

Згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони», земельні торги проводитимуться виключно в електронному форматі.

Проте фермери чи їхні спадкоємці зможуть викупляти без аукціону земельні ділянки, які вони набули за правом постійного користування; довічного успадкованого володіння; оренди шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року.

Пільговий викуп для українських фермерів дає змогу придбати ділянку на виплат строком до 10 років.

Викупна ціна дорівнюватиме нормативній грошовій оцінці ділянки. А право власності можна оформлювати вже після першого платежу.

При виявленні порушень умов використання землі потрібно звернутися до ради територіальної громади, до державного інспектора з використання та охорони земель, інспектора громади з використання та охорони земель або до Державної екологічної інспекції України.

Багата земля – це заможний власник.