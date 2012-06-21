145 медзакладів отримали за вакцинацію від НСЗУ понад 3,993 млн грн. Найбільше коштів отримали заклади Київської, Харківської областей і Києва. Понад 854 тисячі осіб отримали дозу вакцини проти COVID-19. Загалом бюджет Програми медичних гарантій передбачає майже півтора мільярда гривень на вакцинацію, повідомляє прессужба НСЗУ. Цю суму спрямують на оплату роботи мобільних команд, які проводять щеплення. Забезпечення вакцинами не входить до бюджету Програми медичних гарантій. Заклади забезпечують вакцинами централізовано.

Щеплення вакциною AstraZeneca отримали понад 715 тисяч, вакциною CoronaVac — 75 тисяч, Pfizer — понад 50 тисяч пацієнтів. З них вакцину отримали понад 250 тисяч осіб, старших 66 років, і 180 тисяч — віком 56—65 років.

Відсутність декларації із сімейним лікарем комунального закладу або взагалі відсутність декларації не може бути підставою для відмови людині у вакцинації проти COVID-19.