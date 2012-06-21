Після закінчення терміну діючого нині в Туреччині коронавірусного карантину ситуація в країні приходитиме в норму. Про це сьогодні, 12 травня, заявив президент республіки Реджеп Тайіп Ердоган.

У телезверненні президент Туреччини заявив, що пандемія була взята в країні під контроль, і тепер можна зробити кроки «для початку контрольованої нормалізації». Він запевнив, що влада знає про проблеми тих сфер, робота яких більше постраждала від пандемії, «і найближчим часом усуне їх проблеми».

«Ми планували позбутися цієї напасті ще до кінця минулого року, але нові хвилі пандемії вплинули не тільки на нашу країну, а й на весь світ. Ми змушені були знову піти на обмежувальні заходи», – зазначив Ердоган.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

