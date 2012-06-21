Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Флот Військово-морських сил Збройних сил України має обслуговуватись та ремонтуватись на Миколаївському суднобудівному заводі (раніше – суднобудівний завод ім. 61-комунара).
Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко на зустрічі з профспілковим комітетом підприємства.
«Я мав розмову з командуючим Військово-Морських Сил ЗСУ віце-адміралом Ігорем Воронченком, – зазначив він, – і ми домовились, що український військовий флот повинен ремонтуватись саме на нашому заводі. Сьогодні державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод» має замовлення, що є свідченням результативності роботи нового керівника». Минулого тижня завдяки підтримці Президента України винайдено варіант погашення заборгованості із зарплати працівникам цього стратегічного підприємства.
Розроблено відповідний механізм, завдяки якому робітники заводу вже отримали перші виплати на суму 3,1 мільйони гривень. Надходження йдуть за рахунок збільшення статутного капіталу, – фонд підприємства збільшено на 40 мільйонів гривень, і зараз він складає понад 236 мільйони. До кінця цього року борги по зарплаті у сумі 40 мільйонів гривень будуть повністю погашені.