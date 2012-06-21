Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У рамках стратегічної гуманітарної ініціативи Командувача об'єднаних сил «Допомога Схід» до 4-х військових мобільних госпіталів у районі проведення операції передано гуманітарну допомогу медичного призначення на суму понад 500 тисяч гривень.
Як повідомляє прес-служба Цивільно-військового співробітництва, військові мобільні госпіталі сьогодні отримали ортези – ортопедичні пристрої, які використовуються у травматології для відновлення порушеної функції суглобів, кісток та хребта, радіологічний апарат, медичний одяг, терапевтичне взуття, а також хірургічні маски та рукавиці.
Учасниками стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» є Асоціація «Медична та благодійна допомога Франція-Україна» та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України.