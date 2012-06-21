Юні художники з кількох районів Луганщини побували на Вінниччині. Днями 13 учнів художніх шкіл та художніх відділень шкіл мистецтв Кремінної та Сватового в супроводі викладачів повернулися з подорожі до м. Хмільник Вінницької області й тепер готуються відобразити свої враження у творчих роботах.
Подорож, мета якої арт-терапія дітей із зони АТО, організувала Всеукраїнська громадська молодіжна організація «Молодіжний рух «Здорова Україна». За цей час діти та дорослі відвідали безліч цікавих місць Вінницької області. Новим творчим досвідом став майстер-клас з олійного живопису від заслуженого художника України Володимира Козюка. Юні креміняни привезли із собою виставку власних художніх робіт «Україна очима дітей», яку було представлено в санаторії «Радон».
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»