Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У громаді міста Вінниці, яке минулого року посіло перше місце в рейтингу щодо легкості ведення бізнесу, продовжується комунікаційний діалог. Наразі представникам малого та середнього бізнесу запропоновано взяти участь в опитуванні «Критикуєш – пропонуй!».
У департаменті економіки та інвестицій міської ради, який проводить опитування, наголошують, що думка підприємців важлива для визначення пріоритетних завдань та шляхів розвитку підприємництва.
Анкета в інтернеті адресована приватним підприємцям, бізнес-асоціаціям, спілкам підприємців та містить питання щодо проведення майбутніх освітніх, інформаційних заходів та створення комунікаційних майданчиків.
«Думка представників бізнесу обов’язково буде врахована при визначенні пріоритетних завдань та шляхів розвитку малого та середнього бізнесу. Опитування проводимо з метою збору пропозицій та підведення підсумків розвитку підприємництва за минулий рік в рамках реалізації програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва Вінницької міської ОТГ на 2017-2020 роки», – зазначив директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Віталій Погосян.