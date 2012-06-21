За п’ять місяців року промвиробництво зросло на 2,2% порівняно з торішнім аналогічним періодом. Переробна промисловість зросла на 2,5%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — на 2,9%, видобувна промисловість — на 1,2%. Спостерігалося також зростання виробництва в інвестиційних видах діяльності, які пристосувались до роботи в умовах тимчасових обмежень, повідомляє Мінекономіки. Так, у машинобудуванні виробництво зросло на 10,4%, меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування — на 18,9%, текстильне виробництво — на 10,1%, металургійне виробництво зросло на 7,1%, видобування металевих руд — на 5,4%.

Позитивно вплинув і початок нового будівельного сезону (виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції зросло на 10,5%, виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність — на 9%) та початок польових робіт у сільському господарстві (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції зросло на 9%).