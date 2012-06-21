Бельгійці — відомі у Європі гурмани, ласі до гастрономічних делікатесів. Цю любов відображено на сторінках франкомовної онлайн-версії офіційного журналу Бельгії Moniteur Belge, який публікує законодавчі акти. Після оновлення сайту видання серед переліку юридичних документів виявили рецепт приготування білої спаржі.

Рецепт, який опинився серед статей пакета економічного законодавства, побачив бельгійський юрист Морган Моллер. «Мені не раз доводилося чути, що від Moniteur Belge немає жодної користі. Але я з цим не згоден. Там можна знайти все, що забажаєте: закони, формулювання, рецепти», — іронізує правник у Twitter.

У редакції Moniteur Belge помилку, знайдену в онлайн-версії, швидко виправили і заявили, що документ, у якому вона була, — не юридичний текст. «Це не офіційна публікація закону», — переконує директор видання Вільфрід Веррезен. За його словами, це версія зведеної бази даних, і вона не має юридичної сили.

Після цього кумедного випадку бельгійські ЗМІ охоче поширюють покроковий рецепт, який встиг сфотографувати Морган Моллер. І оскільки спаржа поступово завойовує любов і українських споживачів, «УК» публікує його для них.

Крок 1.

Розігрійте духовку до 230°.

Крок 2.

У великій кількості води із трьома чайними ложками солі відваріть промиту й очищену спаржу близько 20 хвилин.

Крок 3.

У невеликій каструльці доведіть до кипіння вершки і томатну пасту. Додайте трохи паприки, солі й чорного перцю.

Крок 4.

Змастіть маслом форму для запікання, покладіть у неї спаржу, полийте соусом і посипте тертим сиром.

Крок 5. Запікайте у духовці протягом 15—20 хв.

Крок 6. Bon Appйtit! — Смачного!