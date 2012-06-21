У Харківській муніципальній галереї відкрилася третя частина проекту «Золото нації» популярного українського художника Романа Мініна. У 2008 році він закінчив Харківську академію дизайну і мистецтв і вже через рік отримав медаль «Талант і покликання» Всесвітнього альянсу «Миротворець». Творчість Романа Мініна добре знають з багатьох престижних виставок і фестивалів. Спільно з Харківською муніципальною галереєю Роман організував фестиваль Street art.
Проект «Золото нації» проходить у Харкові вже майже місяць. Виставка розділена на три частини: монументальний живопис, експресивний живопис та концептуальна творчість. Автор представив експонати, які мають стосунок до концептуального мистецтва в різні періоди його творчості, — інсталяції, м’які об’єкти, відео- та фотоархіви.
У третій частині проекту «Золоте руно» експозицію наповнюють багато килимів. «Всі ці роботи я створював зі своєю командою. Представити килими на виставці — досить сміливий крок, адже ці предмети інтер’єру більше пов’язані не з мистецтвом, а з домашнім затишком. Але саме цим я і хотів показати, що наша національна промисловість могла б сміливо переймати стиль художників і втілювати його в таких виробах», — зазначив художник.
За словами керівника Харківської муніципальної галереї Тетяни Тумасьян, родзинкою виставки є те, що вона постійно змінюється і доповнюється. «Якщо відвідувати експозицію щодня, то щоразу можна побачити щось нове. За 23 роки мого керівництва галереєю бачила багато креативних виставок. Але у Романа представлена дуже яскрава, дуже незвичайна експозиція, і йому за це окрема подяка. Його твори й інсталяції такі живі!» — говорить Тетяна Тумасьян.
Під час закриття проекту Роман Мінін обіцяє презентувати свою нову ідею з організації «Посольства художників».