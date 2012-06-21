Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті поліція оголосила про підозру двом чоловікам, яким інкримінують організацію з вчиненням замаху на вбивство одного з депутатів Мукачівської районної ради. Перестрілка, що відбувалася в середмісті, мала гучний резонанс і призвела до відставки попереднього керівника Національної поліції в області. Випадок із застосуванням автоматичної вогнепальної зброї правоохоронці розглядають як спробу перерозподілу сфери впливу у кримінальних колах.
Сьогодні результат роботи поліції позитивно оцінив недавно призначений на посаду голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров. «Оголошення підозри — це результат нашої спільної роботи із правоохоронцями і виконання завдання поставленого Президентом, яке було оголошене під час мого призначення. Це завдання — активізація роботи по боротьбі з організованою злочинністю», — сказав керівник області під час прес-конференції.
— Дійсно неприпустимими є факти, коли серед білого дня, практично у центрі міста, в людному місці відбувається стрілянина. Хочу подякувати Головному управлінню національної поліції в області, управлінню стратегічних розслідувань, обласній прокуратурі, за те, що злагоджено, цілеспрямовано, системно працюють у напрямку недопущення злочинів, їх розслідування і документування, особливо фактів високого ступеню соціальної небезпеки, — заявив Олексій Петров.
Голова Закарпатської облдержадміністрації щотижня проводить наради, на яких заслуховує звіти представників правоохоронних відомств, разом із ними обговорює завдання для поліпшення криміногенної ситуації, припинення переміщення контрабанди через український кордон на найзахідніших його рубежах. За словами Олексія Петрова, з цією метою в регіоні здійснюється цілеспрямована політика. Вона продовжуватиметься й надалі.