Столичний міський голова Віталій Кличко категорично спростував інформацію, яку поширили деякі соцмережі та ЗМІ щодо начебто розпорядження для столичних медиків підготувати vip-палати та спеціальні умови для перебування та лікування в них певних осіб – депутатів та інших чиновників. «Такого немає!», – наголосив він на брифінгу 26 березня.
І повідомив, що вивчив розпорядження, яке поширюється в Інтернеті та зауважив, що воно було створено на виконання наказів Державної служби охорони МОЗ і звернення на їх підставі Державного управління справами при Президенті. Це документи із грифом «Для службового користування». У них йдеться про підготовку закладів охорони здоров’я до медико-санітарного забезпечення осіб щодо яких здійснюється державна охорона.
У цих документах йдеться про те, що на випадок захворювання Першої особи держави, для її перебування в лікарні мають бути створено певні умови. Це, зокрема, надання окремої палати, щоб поряд могла перебувати державна охорона. Така практика, за словами столичного голови, була завжди і не лише в Україні.
Проте 25 березня Віталій Кличко мав розмову з Президентом Володимиром Зеленським, який налаштований і готовий скасувати накази, про які йдеться і які столична влада зобов’язана виконувати. Очільник міста висловив сподівання, що скасування цих документів відбудеться, за що столична влада буде вдячна.
Столичний міський голова також розвіяв міф, начебто Олександрівська лікарня – медзаклад для обраних і наголосив, що це базова лікарня, куди нині направляють усіх, хто захворів на коронавірус. А якщо кількість таких людей суттєво зросте, їх лікуватимуть в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях міста. Таких нині в столиці 7. Їх перелік оприлюднено, зокрема, на сайті КМДА.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»