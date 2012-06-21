Шановні колеги!

Від імені Уряду та від себе особисто вітаю з професійним святом — Днем державної служби!

Ми живемо в непростий, але цікавий період, коли нам доводиться постійно змінюватися та професійно зростати, щоб відповідати вимогам часу та суспільству. І в авангарді цих змін постійно перебувають державні службовці. Саме тому серед реформ, які сьогодні продовжує запроваджувати Уряд, важливе місце посідає реформування державного управління та державної служби.

Протягом останніх років нам вдалося здійснити ряд важливих кроків, що стосуються побудови державної служби нового формату на основі принципів доброчесності та професійності. Адже від ефективності роботи державної служби залежить суспільно-політична стабільність, соціальна безпека та захист громадян, запровадження та реалізація реформ та вирішення багатьох інших важливих питань.

З нагоди свята бажаю невичерпної енергії та наснаги у нелегкій справі служіння держави. Вірю у значний потенціал державної служби загалом і кожного працівника зокрема. Міцного здоров’я, щастя, добра, життєвих гараздів.