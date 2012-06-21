Шановні друзі!
З глибокою шаною вітаю ректорат, багатотисячний колектив та усіх випускників Національної академії внутрішніх справ зі 100-річним ювілеєм.
Сторінки вікової історії засвідчили, що саме з набуттям Українською державою незалежності Академія, примножуючи кращі надбання і традиції, радикально удосконалюючи освітню й наукову діяльність, заслужено визнана флагманом у системі закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України, а також посідає чільне місце в когорті національних вишів.
Тисячі випускників навчального закладу з честю несуть службу в Національній поліції України, структурах сектору безпеки й оборони, ефективно виконують завдання з охорони громадського порядку та протидії злочинності, беруть безпосередню участь у захисті територіальної цілісності і суверенітету країни, гідно представляють її у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Маючи авторитет у суспільстві і високий міжнародний рейтинг, ви слугуєте взірцем виховання правоохоронців нової генерації, патріотичного гарту, активної соціальної підтримки професійних династій і ветеранів, розвитку новітньої інфраструктури.
Бажаю колективу-ювіляру успіхів в утвердженні демократичних прав та свобод українців.
Нехай і надалі завдяки плідній праці викладацького складу, всіх попередніх і нинішніх поколінь випускників зростає авторитет Національної академії внутрішніх справ.
Здоров'я вам, миру і добробуту, відмінного навчання та успішного професійного майбутнього.
Слава Україні!