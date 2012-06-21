Поліція Греції знайшла картину Пабло Пікассо «Голова жінки», яку вкрали у 2012 році з Національної художньої галереї Афін. Поліція повідомляє, що за крадіжку цього твору та ще однієї картини нідерландського художника Піта Мондріана «Вітряний млин» було заарештовано 49-річного будівельника.

Дев’ять років тому на викрадення цих творів мистецтва злочинцю знадобилося лише сім хвилин, за які він встиг вирізати картини з рамок. Грабіжник вкрав ще картину італійського художника XVI сторіччя Гульєльмо Каччі. Але під час викрадення робота була дуже пошкоджена, тому він спустив її в унітаз.

Грецька поліція поновила розслідування про викрадення картини у лютому 2020 року, як стало зрозуміло, що робота «Голова жінки» вартістю близько 17 мільйонів євро, не з’являлася на чорному ринку творів мистецтва, а отже, ймовірно, залишається в країні. Міністр культури Греції Ліна Мендоні заявила журналістам, що викрадену картину Пікассо неможливо продати, оскільки на її звороті був напис французькою, зроблений самим художником: «Для грецького народу на знак пошани від Пікассо». «Голова жінки», на якій зображено кохану художника Дору Маар, було написано в 1939 році, і в 1949-му Пабло Пікассо передав картину галереї в Греції як нагороду за опір нацистам у роки Другої світової війни.

Під час пресконференції представники грецької поліції повідомили журналістам, що 49-річний підозрюваний зізнався в злочині, та розповіли, що він виношував свій план пів року. Протягом цього часу він щодня спостерігав за пересуванням охоронців та персоналу галереї, досконало вивчив роботу камер спостереження, які не охоплювали всі приміщення галереї. 9 січня 2012 року підозрюваний спровокував сигнал тривоги в одній частині музею і так відволік увагу охорони, а сам встиг за лічені хвилини вирізати картини з рамок в іншому залі та залишити приміщення. Поліція також повідомила, що протягом дев’яти років підозрюваний зберігав картини у своєму будинку і не збирався продавати. Однак нещодавно він переховав їх в гірській ущелині неподалік Афін, де їх у задовільному стані знайшла поліція.