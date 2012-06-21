Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Керівники Донецької обласної державної адміністрації звернулися до жителів краю із пропозицією взяти активну участь у формуванні Стратегії розвитку регіону на період до 2027 року.
Головним завданням планів на майбутнє, запевняють у ОДА, є збереження людського потенціалу в прифронтовій області, а тому важливо, аби Стратегія розвитку враховувала інтереси та потреби усіх місцевих жителів, незалежно від соціальної приналежності чи місця проживання. Свої пропозиції мешканці Донеччини можуть надсилати на запропоновану їм електронну адресу.
«Усі пропозиції обов’язково будуть розглянуті робочими групами та за можливості враховані при підготовці Стратегії розвитку. Першочергове завдання – почути усіх, хто відчуває частиною нашого регіону. Закликаємо небайдужих до майбутнього Донеччини: залучайтеся до цього процесу», – йдеться у зверненні Донецької облдержадміністрації.