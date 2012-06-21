У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь вітчизняні міністерства закордонних справ та охорони здоров’я активно працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах.

Нині в Білорусі перебувають 26 наших співгромадян, які отримують медичну допомогу (йдеться про трансплантацію органів, кісткового мозку, імунотерапію тощо), ще четверо українців проходять клінічні обстеження.

Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я. Про це йдеться у спільній заяві МЗС та МОЗ щодо українських громадян, які лікуються в Білорусі.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» Посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.