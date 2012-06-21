МВС Туреччини на своєму сайті опублікувало план поступового зняття локдауна по всій країні. Як сказано в циркулярі, цей план буде діяти з 05:00 ранку 17 травня до 05:00 ранку 1 червня.

Комендантська година діятиме з 21 години до 5 ранку у будні дні. На вихідні, починаючи з 21 години п'ятниці до 5 ранку понеділка, громадянам і власникам посвідки на проживання також заборонено залишати будинки, лише щоб дійти до найближчого магазину.

На туристів, як і раніше, ці обмеження не поширюються.

Магазини, торгові центри, за винятком продуктових і аптек, у будні працюють з 07:00 до 20:00, у вихідні закриті.

У вихідні (субота, неділя) продуктові магазини і супермаркети працюватимуть з 10 до 17 години. Місцевим жителям дозволено у вихідні дійти пішки до найближчого магазину.

Базари та ринки відкриті в будні з 07:00 до 19:00, у вихідні закриті.

Ресторани, кафе працюватимуть в будні з 07:00 до 21:00 на доставку і на винос.

З 20:00 до 24:00 тільки на доставку. У вихідні з 07:00 до 24:00 тільки на доставку. Приймати відвідувачів навіть на відкритому повітрі заклади громадського харчування не мають права.

Бари, кальянні, кінотеатри, кавові, чайні, інтернет-салони, басейни, спортзали та спортмайданчики, хамами, сауни, масажні салони, розважальні парки залишаються закритими до 1 червня.

Міжміський громадський транспорт, крім літаків, буде працювати з наповнюваністю 50%. Громадський транспорт всередині провінцій також повинен працювати з 50-відсотковою наповнюваністю. Йому також заборонено брати пасажирів, яким не вистачить сидячих місць.

Ресторани в готелях, пансіонах і мотелях будуть відкриті тільки для постояльців. За столом повинно бути не більше двох людей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»