Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Знамениту гору Фудзі в Японії знову відкрили для туристів. Правда, влада відразу попередила, що бажаючим піднятися на вершину доведеться надати інформацію про своє здоров'я (треба заповнити анкету). У мандрівників також вимірюватимуть температуру тіла.

Власники котеджів попередили туристів, що через введені владою обмеження кількість квартир, що здаються зменшилася.

У минулому році через корона вірусну інфекцію гора була закрита для туристів. Фудзі розташована на території двох японських префектур – Яманасі і Сідзуока. Сезон сходжень починається в липні і закінчується в перших числах вересня.

Фото: AP Photo / Kiichiro Sato Фото: AP Photo / Kiichiro SatoФото: AP Photo / Kiichiro Sato