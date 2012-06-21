Власному кореспондентові «Урядового кур’єра» у Тернопільській та Львівській областях Миколі Шоту цього року присвоєно почесне звання заслуженого журналіста України. Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна вручив її колезі на заході з нагоди 205-річчя із дня народження Тараса Шевченка.
У журналістиці Микола Шот уже понад три десятиріччя. Після закінчення з відзнакою факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка почав працювати в Тернополі в молодіжній газеті «Ровесник». Був співробітником у виданнях «Західна Україна», «Свобода», «Досьє 02», кілька років — головним редактором Тернопільського державного телебачення. З лютого 2004-го — власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр». Завдяки йому вже 15 років у всіх куточках України читачі газети мають змогу знайомитися із соціально-економічним життям Тернопілля, історичними та природними принадами області, її талановитими людьми, красою традицій краю. Ці публікації отримали друге життя у книжках Миколи Шота: «Тихий смуток душі» (2003) та «На пагорбі долі» (2013). На цю книжку звернули увагу члени комітету з присудження обласних премій і майже одностайно висловилися за відзначення автора премією імені Володимира Здоровеги. Доти Микола Миколайович уже був лауреатом обласної журналістської премії «Становлення» (1988), Людиною року Тернопілля-2013, його нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, численними грамотами та відзнаками Тернопільських облдержадміністрації та облради, міської ради, а також Національної спілки журналістів України. Радіють рідні, колеги, всі, хто знає його, доторкається до Миколиної журналістської праці!
Людмила ОСТРОВСЬКА
для «Урядового кур’єра»