Перед Великоднем заведено давати лад на обійстях. На Полтавщині це правило поширили й на прибережні смуги водойм, адже незабаром купальний сезон. Тільки за день в області зібрали 360 мішків і 12 причепів сміття. «Чиста вода — запорука здорового життя. Від її якості залежить чисельність і популяція мешканців водойм», — прокоментував в.о. голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий.
Упорядкували береги Кам’янського водосховища біля сіл Орлик Кобеляцького району, Самусіївка Кременчуцького, міста Горішні Плавні, Сулинської затоки Кременчуцького водосховища поблизу села Липове Глобинського та річки Ворскла у межах села Терешки Полтавського району.
Добру справу зробили інспектори й керівний склад Полтавського рибпатруля, громадські інспектори, рибалки-любителі, громадські організації та небайдужі громадяни.