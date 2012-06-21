Кабінет Міністрів продовжив чинність безстрокових договорів Укрінтеренерго з водоканалами, доки вони не знайдуть іншого постачальника електроенергії або не перейдуть у статус захищеного споживача. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.
«Це рішення дасть змогу працювати водоканалам, які не мають іншого постачальника електроенергії. Додатково уряд дав можливість водоканалам укладати з Укрінтеренерго договори щодо реструктуризації заборгованості», — зазначив Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.
Він нагадав, що уряд спільно з депутатами напрацював законопроект №9406, який перебуває на розгляді у парламенті.
«Можливості авансової плати водоканали не мають. Вони постачають воду лише після того, як отримають плату від населення, оптових і промислових споживачів. А це мінімум місяць. Тому ухвалення цього закону вкрай необхідне, і він коригувальний стосовно Закону «Про ринок електричної енергії», — підкреслив віце-прем’єр.