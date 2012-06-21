Ольга БУЛКОВСЬКА
«Урадовий кур’єр»
Погодні умови відкорегували дату закінчення опалювального сезону на Волині. Тому 3 квітня голова Волинської ОДА Олександр Савченко підписав розпорядження, яким зобов’язав районні державні адміністрації рекомендувати закінчити опалювальний сезон 2018 – 2019 років за умови, що три дні поспіль середньодобова температура становитиме не нижче +8 градусів за Цельсієм.
Щоправда, краян запевняють, що у разі похолодання теплопостачання відновлять. Натомість прогнози погоди свідчать, що до 15 квітня (а це дата традиційного закінчення опалювального сезону в Україні) тепла на вулиці тільки прибуватиме. Тож є усі підстави стверджувати, що на Волині опалення вже увімкнуть восени 2019-го.