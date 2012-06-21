17-19 травня учасники заходу, серед яких – представники Офісу Президента України, члени уряду, очільники профільних відомств, представники IT-індустрії, вітчизняні й міжнародні експерти у сфері діджиталізації, обговорюватимуть цифрову трансформацію України.

На форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток «розумних» міст. Також обговорюватимуться можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.

Крім того, в межах форуму відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.

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