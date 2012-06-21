Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Розмова відбулася після саміту «Групи семи», який пройшов 11-13 червня під головуванням Великої Британії, і перед самітом НАТО, який розпочинається сьогодні.

Ключову увагу співрозмовники приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Володимир Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України, яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів.

«Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями», – зауважив Президент.

Глава держави відзначив вагому роль британського головування в «Групі семи» та окремо подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський також розповів Борису Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для нашої держави залишається високим.

Президент акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

Крім того, Володимир Зеленський порушив питання протидії реалізації проєкту «Північний потік – 2», який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим.

Співрозмовники обговорили продовження діалогу на найвищому рівні. Володимир Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.