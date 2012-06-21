Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Сторони скоординували позиції з ключових питань порядку денного напередодні проведення самітів «Групи семи» та НАТО, які відбудуться найближчим часом.

Глава держави поінформував Джастіна Трюдо про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Президент наголосив, що наразі відбулося відведення лише частини російських військ і важкого озброєння з тимчасово окупованих територій і від українських кордонів.

«Росія майже не проводила відведення. Зі 105 тисяч російських військових лише 11 тисяч пішли назад», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив важливість збереження міжнародного тиску на РФ з метою досягнення реального прогресу в мирному врегулюванні.

Президент наголосив, що проект «Північний потік – 2» є політичною зброєю Росії.

«Ми вважаємо, що добудова «Північного потоку – 2» зміцнить Росію як гравця на світовій мапі», – зазначив Глава держави.

Джастін Трюдо підтвердив непохитну підтримку з боку Канади суверенітету й територіальної цілісності України та солідарність з нашою державою у протидії тривалій агресії РФ.

«Ми залишаємося великими друзями. Будемо продовжувати підтримувати Україну», – наголосив голова уряду Канади.

Співрозмовники обговорили практичну взаємодію з метою підтримки зусиль України на шляху до членства в НАТО.

Окрему увагу було приділено посиленню координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності.

Також сторони торкнулися планів щодо подальшого політичного діалогу на найвищому рівні. Володимир Зеленський підтвердив запрошення Джастіну Трюдо відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.