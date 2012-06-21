Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Глава держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню актуальної ситуації на території тимчасово окупованого Криму.

«Знаю, що у вас дуже продуктивний та насичений візит в Україну. Хочу подякувати вам та вашим колегам за те, що відвідаєте Донбас. Вдячний за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за те, що не підтримуєте окупацію Криму», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що саме Саейм Латвії у травні 2019 року першим з іноземних парламентів визнав геноцидом депортацію кримських татар радянською владою з території Криму у 1944 році.

Глава держави зазначив, що в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня подав на розгляд Верховної Ради як невідкладний законопроект про корінні народи.

Володимир Зеленський високо оцінив той факт, що Президент Латвії Егілс Левітс першим зі світових лідерів підтвердив намір взяти особисту участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у серпні цього року в Києві.

Під час зустрічі було позитивно оцінено й нещодавню ініціативу латвійських депутатів зі створення у Саеймі Групи підтримки Кримської платформи, що є свідченням готовності Латвії до практичного наповнення цього важливого формату.

Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо набуття членства в Європейському Союзі. Володимир Зеленський відзначив важливість підписання у травні цього року в онлайн-режимі спільної Декларації Президентів України та Латвії про європейську перспективу України.

Глава Української держави та спікер Саейму Латвії погодилися з необхідністю збереження традиційно високої динаміки українсько-латвійського міжпарламентського діалогу як у двосторонньому форматі, так і в межах міжнародних парламентських асамблей.