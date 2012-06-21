Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський побував у спортивному комплексі «Олімпійські резерви» та оглянув новозбудований спортивний центр «Олімпійський дім» у місті Дніпрі.

«Олімпійські резерви» – це сучасний багатофункціональний комплекс для олімпійських видів спорту. Його розбудова триває кілька років. Торік у межах програми «Велике будівництво» була введена в експлуатацію крита арена. Цьогоріч завершуються будівельні роботи в «Олімпійському домі». Попереду – реконструкція майданчиків для міні-футболу.

В «Олімпійському домі» розташуються обласні спортивні федерації. На першому поверсі будівлі облаштовані тренерські приміщення та роздягальні для команд, а також конференц-зал. На другому – медичний пункт, у якому спортсмени проходитимуть контроль та отримуватимуть невідкладну допомогу. Кабінет лікаря обладнаний необхідним медичним устаткуванням. У будівлі забезпечено безбар’єрність для осіб з інвалідністю. Особливий акцент під час будівництва зроблено на енергоефективності. У центрі спортсмени та тренери зможуть проводити наради та планувати підготовку до змагань.

«Мені було дуже приємно відвідати комплекс і поспілкуватися зі спортсменами, олімпійськими призерами. Для досягнення результатів та перемог необхідно мати досвідченого тренера. Але не менш важливо, щоб були створені сучасні умови для тренувань. І я радий, що в Дніпрі розбудовується такий спортивний центр», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також оглянув експозицію Музею олімпійських досягнень та залишив своє побажання.

«Велика гордість для мене бути тут, разом з кожним чемпіоном, спортсменом, переможцем – реальними героями України. Честь і слава вам і всім, хто зробив цей дім місцем спортивного серця Дніпра. З повагою, Володимир Зеленський (земляк)», – написав Президент.

Також Глава держави поспілкувався з видатними українськими спортсменами та учасниками Олімпійських ігор, зокрема з олімпійським чемпіоном Юрієм Зайцевим та призером Ігор Віктором Савченком.