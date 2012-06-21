Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава держави подякував Туреччині за рішучу підтримку України на шляху до набуття повноправного членства в НАТО, зокрема під час Брюссельського саміту Альянсу. «Особливо ціную цей дружній прояв в умовах агресії РФ проти України», – наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що стратегічне партнерство між Україною й Туреччиною динамічно розвивається і є прикладом справжніх дружних стосунків, що підкріплюється конкретними справами.

Лідери держав обмінялись думками щодо важливості поглиблення співробітництва у сфері безпеки й оборони. «Поглиблення взаємодії між Україною та Туреччиною – важливий чинник забезпечення миру і стабільності в Чорноморському регіоні, і реальним прикладом такої роботи є взаємодія у форматі «Квадрига», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган також обговорили перспективи взаємодії в енергетичній сфері. Президент України зазначив, що для нашої країни, як і для Туреччини, актуальним є завдання диверсифікації джерел та маршрутів поставок природного газу. Була досягнута домовленість про спільне опрацювання можливих варіантів взаємодії у цій галузі.

Крім того, президенти відзначили активізацію роботи переговорної групи та констатували необхідність фіналізації Угоди про зону вільної торгівлі між Україною й Туреччиною.

Володимир Зеленський поінформував, що за результатами домовленостей, досягнутих під час останнього засідання Ради стратегічного партнерства, Угода про будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб внесена на розгляд Верховної Ради з метою ратифікації.

Окремо Глава Української держави наголосив на важливості ухвалення Закону «Про корінні народи України», зокрема для кримських татар.

Президент України відзначив активну участь Туреччини в Конференції з питань реформ в Україні, яка відбулася в Литві, зокрема виступ міністра закордонних справ Турецької Республіки Мевлюта Чавушоглу.

Лідери країн підтвердили домовленість провести наступне засідання Ради стратегічного партнерства в Україні.

Володимир Зеленський подякував Реджепу Таїпу Ердогану за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за невизнання окупації Автономної Республіки Крим та захист прав і законних інтересів кримськотатарського народу.

Джерело: president.gov.ua