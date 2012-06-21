Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій» № 1522-ІХ, який парламент ухвалив третього червня 2021 року.

Уряди двох країн підписали Угоду про співробітництво у сфері науки та технологій 4 грудня 2006 року в місті Вашингтоні. Проте термін її дії закінчився у 2019 році. Тому 9 липня 2019 року уряди України та США домовилися про продовження дії документа на додатковий п’ятирічний період (починаючи з 26 травня 2019 року).

Ця Угода має на меті зміцнення науково-технічних можливостей України та США, інтенсифікацію й розширення відносин між науково-технічними спільнотами двох країн, а також сприяння науково-технічній співпраці в мирних цілях у галузях, що становлять взаємний інтерес і вигоду.

Відповідно до документа, вчені та дослідники матимуть можливості для обміну науково-технічною інформацією, досвідом і методологією проведення досліджень.

Угода сприятиме розвитку прямих контактів і співробітництва між державними установами, університетами, науково-дослідними центрами, відомствами та іншими організаціями України та Сполучених Штатів.