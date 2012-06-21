Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський оглянув експозиції музею «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС» у місті Дніпрі.

Музей створено за ініціативою Дніпропетровської обласної асоціації об’єднань учасників АТО за підтримки обласної державної адміністрації.

Президент ознайомився з музейною експозицією, що розташована у трьох залах. У першому залі представлені речі учасників АТО, волонтерів, медиків, капеланів, військових кореспондентів, а також боєприпаси, нагороди, інструменти, дитячі малюнки та одяг. Експозиція розташована на металевих конструкціях, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт. У другому залі представлені понад 500 фотопортретів загиблих українських військових, які народилися та мешкали на Дніпропетровщині. Третій зал – мультимедійний. У ньому демонструють документальні стрічки про війну на сході України. Фільми транслюють одразу на чотири стіни кінозалу.

Також Президент оглянув вуличну експозицію музею під назвою «Шляхами Донбасу», яка налічує близько 400 експонатів. Зокрема, це військова техніка та конструкції блокпостів.

«Експозиції музею дуже зворушливі. Дивишся з повагою та честю, але страшно, що цих людей немає. Хоча розумієш, що не страшно жити в Україні, яка має синів та доньок, які захищають Батьківщину», – сказав Володимир Зеленський.