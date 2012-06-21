"Україна – це Європа. І ми – європейці. Ми – центр і серце Європи", - заявив Президент України Володимир Зеленський з нагоди святкування Дня Європи.

Україна – це Європа за географією, духом, цінностями й прагненнями. написав Зеленський на сторінці у Тwitter.

"Ми довели це на Майдані й доводимо щодня, змінюючи нашу державу, будуючи незалежність і наше майбутнє, захищаючи східний кордон Європи", - написав Зеленський і запевнив, що Україна обов'язково буде в ЄС.

Нагадаємо, щороку у третю суботу травня Україна відзначає День Європи. Для українців – це особливий день, адже нашу країну та ЄС єднають спільні цінності, історія та культура.