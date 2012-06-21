Набуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО – це передусім геополітичне рішення, і лише потім питання реформ. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою у Вільнюсі.

«Дуже часто членство України в ЄС, у Альянсі пов'язують з тими чи іншими реформами. Реформи дійсно дуже важливі... Багато європейських країн пройшли реформування раніше за Україну. Але якщо ми говоримо відверто про терміни, про ситуацію, про війну, про те, в якій ситуації Україна проводить реформи, – я вважаю, що ми найшвидші сьогодні в Європі», – сказав Глава Української держави, зауваживши, що жодній країні він не побажав би опинитися в таких обставинах.

«Ми дуже швидкі, ми мінімально бюрократичні, ми розуміємо, яка ціна часу для нас. Тому що час у нас вимірюється людськими життями. Тому я думаю, що ми на сьогодні проводимо реформ більше, ніж більшість країн», – додав Володимир Зеленський.

Президент України також зазначив, що всі реформи впроваджуються в такому темпі не тому, що це потрібно ЄС чи іншій організації, а тому, що це необхідно самій Україні.

«Не реформуючи Україну, ми не зможемо бути потужними й міцними», – наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що, незважаючи на необхідність захищатися від агресії й витрачати великі кошти на обороноздатність армії, Україна знаходить сили на реформи та реалізацію великих інфраструктурних проектів, зокрема на будівництво доріг та мостів.

«Тому я вважаю, що питання ЄС і НАТО все ж таки частково пов'язане з реформами, але здебільшого це питання політичне, питання геополітичне», – сказав Президент.

На його думку, найголовніше – щоб український народ не втратив віру в те, що Європейський Союз дійсно бачить Україну рівноправним членом. За словами Президента, українці відстоюють ті ж самі принципи, що й європейці, і заплатили високу ціну за те, щоб бути повноправними членами Євросоюзу.

Разом з тим Володимир Зеленський зауважив, що багато країн ЄС справді підтримують євроінтеграційні прагнення України.

«У нас дуже багато друзів», – констатував Президент і висловив переконання, що завдяки таким державам Україна має європейську перспективу.

Джерело: president.gov.ua