Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з українським балетмейстером, хореографом, народним артистом України Григорієм Чапкісом, що відбувалася в п’ятницю у будівлі Національної філармонії України в Києві.

Глава держави вшанував пам'ять Григорія Чапкіса та висловив співчуття його родині.

«Велика особистість. Невиправний оптиміст. Приклад для багатьох, хто присвятив своє життя танцю. Для мене Григорій Миколайович завжди живий», – зазначив Володимир Зеленський.

Григорія Чапкіса не стало 13 червня.