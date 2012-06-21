Якщо народні депутати саботуватимуть ухвалення закону про запобігання впливу олігархів, Президент України Володимир Зеленський винесе питання на всеукраїнський референдум. Про це Глава держави повідомив під час спілкування з журналістами в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія».

«Якщо я буду відчувати, що в мене протистояння не лише з великим бізнесом, який не хоче позбавитися такого статусу (олігархів. – Ред.), і якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України стосовно неголосування, «збивання», зміни, відтермінування цього законопроекту, то мені тоді потрібна буде підтримка. А якщо в мене не буде підтримки парламенту, то в мене залишається найголовніша підтримка – суспільства. І саме тоді я винесу питання про олігархів на референдум», – пояснив Президент.

Водночас Глава держави наголосив, що не вважає питання олігархів вартим того, щоб виносити його на референдум, оскільки використовувати інструмент прямого народовладдя потрібно щодо вирішення фундаментальних і дійсно важливих питань.

«Я не хотів би, щоб питання закону про олігархів було для людей фундаментальним. Я вважаю, що ми більш-менш можемо пройти (це питання. – Ред.) у парламенті, і всі депутати, особливо депутати-мажоритарники, за прізвища яких голосували люди, – всі вони повинні підтримати цей закон», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що всі партії мали час і можливості, щоб позбавитися від олігархічного впливу, але вони не використали цей шанс.

«Я не хочу, щоб у нас були олігархи. Більш того, проблема не тільки в управлінні економікою чи впливі на політику України всередині, це й велике політичне забруднення іміджу України за кордоном. Тому я знаю, що за мою каденцію ми позбавимося всіх олігархів. Я давав таке слово, і я йду до цього», – резюмував Президент.