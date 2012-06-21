Президент Володимир Зеленський провів зустріч з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо, який перебуває в Україні з робочим візитом.

Глава держави відзначив високий рівень співпраці з Венеціанською комісією та консультативну допомогу, яку вона надає нашій країні у впровадженні ключових реформ.

«Дякую вам та Венеціанській комісії за постійну підтримку України в розбудові антикорупційної системи та реформуванні судової гілки влади», – зазначив він.

Володимир Зеленський поінформував Джанні Букіккіо про останні законодавчі кроки, спрямовані на забезпечення верховенства права в Україні, включно з реформуванням органів судової влади, конституційного судочинства та подоланням корупції.

Президент відзначив допомогу Венеціанської комісії під час кризи навколо Конституційного Суду України та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному Суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

«Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному Суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності», – наголосив він.

Глава держави окремо відзначив вагому роль висновків Венеціанської комісії щодо нелегітимності так званого «Кримського референдуму» 2014 року та несумісності з міжнародним правом «включення» АР Крим та міста Севастополя до складу Російської Федерації. За його словами, принципова позиція комісії стала важливим елементом під час формування у 2014 році міжнародної політики невизнання анексії Криму Росією.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості ініціативи «Кримська платформа» та консолідації зусиль міжнародної спільноти для повної деокупації Криму.

Зі свого боку Джанні Букіккіо високо оцінив бачення Володимира Зеленського щодо європейського майбутнього України та його прагнення побудувати ще більш демократичну та прозору державу.