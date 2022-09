Для перемоги нашим захисникам потрібна точна й оперативна інформація про розміщення ворога, його техніки, штабів та складів. Армії необхідні «очі», які не лише зможуть зазирнути далеко вглиб захоплених територій, а й збережуть життя наших військових. Такими «очима» є дрони-розвідники. І потрібні вони постійно, адже безпілотники виходять із ладу через обстріли, потребують відновлення та заміни.

Держспецзв’язку разом із мільйонами українців уже закуповує тисячі коптерів у межах ініціативи «Армія дронів». Волонтерський хаб Держспецзвʼязку прагне допомогти нашим захисникам і приєднується до Армії дронів. Ми розпочинаємо збір коштів на безпілотники для українських військових. Придбані за ці гроші коптери передаватимуть безпосередньо на передову.

Зараз ми маємо можливість відплатити ворогу за кожну вбиту дитину, за кожну знищену школу чи оселю. Нехай тепер противник боїться, що над ним літають наші пташки.

Куди донатити?

UAH

IBAN: UA053073500000026000001379701

Рахунок: АТ «АКБ «КОНКОРД»

ЄДРПОУ: 44760496

Отримувач: Благодійна організація «Благодійний фонд «ТВОЯ КРАЇНА»

Директор: Унтіла Андрій Олександрович

