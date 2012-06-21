Цими днями у столичному Експоцентрі України триває 33-тя Міжнародна агропромислова виставка, на якій свою продукцію представляють понад 1000 учасників з п’яти країн. Загальна площа експозиції — 33,6 тисячі квадратних метрів. Під час АГРО-2021 заплановано 12 спеціалізованих виставок: «ЕкспоАгроТех», «Агротранспорт і логістика», «Біопаливо», «Hi-Tech Агро», Animal’EX, Agro Build-Expo, FishExpo, «Рослинництво і агрохімія», Organiс, «Ексісвіт», «Сучасний фермер», Eco House.

«Пишаємося тим, що цього року максимально концентровано спрямували кошти на підтримку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, компенсації кредитної ставки, фермерства. Для нас важливо наступного року цю підтримку збільшити й закласти основу, щоб аграрний сектор в Україні динамічно розвивався», — наголосив під час відкриття масштабного заходу міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.Він висловив думку, що обличчя українського аграрного сектору значно помолодшало.

Міжнародна агропромислова виставка –– не пафосна демонстрація досягнень, а майданчик для з’ясування реального стану аграрного сектору. Фото з сайту рagro.me.gov.ua

Фото з сайту ukrinform.com

«Молоде покоління агрономів, молоде покоління виробників сільськогосподарської техніки. Батьки передають лідерські позиції своїм дітям. Агро України молодшає і стає дуже динамічним», — зауважив міністр.

Значення аграрного сектору для України важко переоцінити. І добре, що нарешті здоровий глузд переміг — одне з найважливіших профільних міністерств знову працює. Інакше й бути не може у країні, де половина валютної виручки надходить з агропромисловості, в якій п’ята частина ВВП — це також агро.

За словами Романа Лещенка, у міністерстві уже сформовано команду людей, які пліч-о-пліч з ним просували всі процеси, пов’язані із земельною реформою, реформою зрошування та дренажу, а також державною підтримкою, спрямованою на національного товаровиробника.

Відділ аналітики
«Урядового кур’єра»