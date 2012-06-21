Цими днями у столичному Експоцентрі України триває 33-тя Міжнародна агропромислова виставка, на якій свою продукцію представляють понад 1000 учасників з п’яти країн. Загальна площа експозиції — 33,6 тисячі квадратних метрів. Під час АГРО-2021 заплановано 12 спеціалізованих виставок: «ЕкспоАгроТех», «Агротранспорт і логістика», «Біопаливо», «Hi-Tech Агро», Animal’EX, Agro Build-Expo, FishExpo, «Рослинництво і агрохімія», Organiс, «Ексісвіт», «Сучасний фермер», Eco House.

«Пишаємося тим, що цього року максимально концентровано спрямували кошти на підтримку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, компенсації кредитної ставки, фермерства. Для нас важливо наступного року цю підтримку збільшити й закласти основу, щоб аграрний сектор в Україні динамічно розвивався», — наголосив під час відкриття масштабного заходу міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.Він висловив думку, що обличчя українського аграрного сектору значно помолодшало.

«Молоде покоління агрономів, молоде покоління виробників сільськогосподарської техніки. Батьки передають лідерські позиції своїм дітям. Агро України молодшає і стає дуже динамічним», — зауважив міністр.

Значення аграрного сектору для України важко переоцінити. І добре, що нарешті здоровий глузд переміг — одне з найважливіших профільних міністерств знову працює. Інакше й бути не може у країні, де половина валютної виручки надходить з агропромисловості, в якій п’ята частина ВВП — це також агро.

За словами Романа Лещенка, у міністерстві уже сформовано команду людей, які пліч-о-пліч з ним просували всі процеси, пов’язані із земельною реформою, реформою зрошування та дренажу, а також державною підтримкою, спрямованою на національного товаровиробника.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»