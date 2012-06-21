Центр громадського здоров'я прогнозує зростання захворюваності на COVID-19 восени, в літній період зростання захворюваності не очікується.

Про це на брифінгу сказала завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров’я України Оксана Кошалко.

"Ми очікуємо підйом захворюваності на COVID-19, він однозначно буде. Лише питання часу коли саме. Найближчим часом, у літній період, ми його не очікуємо. Швидше за все, підйом захворюваності буде реєструватися восени 2021 року", - сказала Кошалко.

Вона нагадала, що в минулому також зростання захворюваності на COVID-19 співпало з початком епідсезону грипу та ГРВІ, який триває з 40-го тижня поточного року по 20-й тиждень наступного року.

"Буде хвиля підйому, але якої інтенсивності вона буде, перш за все, залежатиме від того, який штам циркулюватиме на території України на той час, і від того, які будуть запроваджені на той час протиепідемічні заходи", - додала Кошалко.

Кошалко наголосила, що інтенсивність осіннього підйому захворюваності буде залежати і від того, скільки людей на той момент отримають дві дози вакцини, оскільки вакцинація гарантовано запобігає важкому перебігу хвороби.

Зараз, за словами Кошалко, в Україні реєструється стабільне зниження показників захворюваності на COVID-19, а також смертності внаслідок COVID-19.

Втім, за словами Кошалко, це не привід відмовлятися від протиепідемічних заходів, зокрема використання засобів індивідуального захисту.

"Масковий режим ніхто не скасовував, він має бути обов'язковий. Єдина умова, коли людина може не використовувати засоби індивідуального захисту - маски - це якщо організовується масовий захід, і організатори заходу проконтролювали наявність у людей, як беруть в ньому участь, негативного тесту ПЛР або швидкого тесту на COVID-19, проведеного не менше як за 72 години до заходу, або наявність документу, який засвідчує повний курс вакцинації", - сказала Кошалко.